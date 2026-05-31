El voto en blanco supera a seis de los once candidatos a la Presidencia en Colombia

Con el 99,03 % de las mesas escrutadas, el voto en blanco acumula el 1,72 % de los sufragios válidos, por encima de candidaturas que realizaron campaña durante meses por todo el país pero que terminaron con apoyos mucho más modestos en las urnas.

Entre ellos figuran el general retirado Gustavo Matamoros, que obtuvo 5.500 votos; el exsenador Roy Barreras, con 13.900, y la empresaria Sondra Macollins Garvin, que sumó 19.700 apoyos.

También quedaron por detrás del voto en blanco Miguel Uribe Londoño, con 28.400 votos; Mauricio Lizcano, con 53.400; el empresario Santiago Botero, con 204.883, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que alcanzó 223.500 sufragios.

Solo tres aspirantes lograron superar esa cifra: el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado de la jornada, con 10,2 millones; el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones, y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

De la Espriella y Cepeda disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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El resultado refleja además la fuerte concentración del voto en torno a los tres principales aspirantes en una elección que comenzó con más de un centenar de precandidatos y que terminó reducida a trece nombres en el tarjetón, de los cuales dos se retiraron a última hora para apoyar a Cepeda.

Son ellos el excanciller Luis Gilberto Murillo, que obtuvo 13.152 votos, y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, con 12.580 papeletas, que sin embargo no serán tenidas en cuenta.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y se alcanzó una participación de 57,41 %, que superó el 54,9 % alcanzado en la primera vuelta de 2022.