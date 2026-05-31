Israel dice que sus tropas seguirán de forma indefinida en el castillo libanés de Beaufort

"Veintiséis años después de la retirada, nuestros heroicos soldados han recapturado Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad en el Líbano", declaró el ministro en una ceremonia en memoria de los soldados israelíes caídos en la Primera Guerra del Líbano de 1982 retransmitida por internet.

Durante el acto, Katz sostuvo además que esta ampliación de la operación militar terrestre constituye "un claro mensaje". "Quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro", afirmó según este medio el titular de Defensa.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.

Las fuerzas armadas aseguraron este domingo que pretenden alcanzar el control tanto de esta fortaleza como de la zona del río Saluki, también en el sur libanés.

El ministro celebró los ataques del Ejército israelí contra "miles de hogares" e "infraestructuras terroristas" en las aldeas fronterizas libanesas, afirmando que "un enemigo yihadista solo entiende un idioma: conquistar territorio y destruir hogares".

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Israel estableció a mediados de abril una línea de separación situada a unos diez kilómetros de la frontera con el Líbano, dejando bajo control militar israelí la franja comprendida entre ambos límites. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado a invadir más allá de esta divisoria.

Más de 3.300 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel reprimió los primeros ataques del grupo chií a su territorio en el marco de la guerra con Irán.

El número de soldados israelíes muertos en el Líbano o la frontera por la operación en el Líbano asciende a 25.

Este domingo, el Ejército israelí confirmó la muerte del último de ellos por el ataque de un dron de Hizbulá en el sur libanés, identificándolo como Michael Tyukin, de 21 años.