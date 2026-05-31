Las autoridades de la RDC presentan al director de la OMS 4 pacientes de ébola recuperados

"Hoy tuvimos la oportunidad de presenciar el alta de cuatro personas que se han recuperado del ébola", dijo elogiando el trabajo de los equipos médicos del hospital Centro Médico Evangélico (Bunia, provincia oriental de Ituri) la asesora sanitaria del gobernador militar de Ituri, Jeanne Alasha, según medios locales.

Tras ello, afirmó que la recuperación de estos pacientes supone un "mensaje de esperanza" frente a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

Durante la misma ceremonia, el director médico del centro, Calvin Ambitapio, destacó que los pacientes recibieron antibióticos y una gran cantidad de solución de Ringer-lactato y cloruro de sodio.

"Los días 26 y 30 de mayo realizamos dos pruebas de control, que dieron negativo. Para nosotros, esto es un motivo de orgullo: una enfermedad que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna por el momento, pero con el tratamiento sintomático hemos logrado que los cuatro se curen", añadió.

Por su parte, el ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, celebró una noticia que "le llena de esperanza", y agregó que ya son cinco los pacientes que se han recuperado del ébola en Bunia.

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"Cinco pacientes curados del virus del Ébola Bundibugyo en Bunia. Cuatro han salido hoy del centro de tratamiento, otro ya había regresado a su hogar. La curación es posible. Nuestros equipos lo demuestran cada día", publicó en su cuenta en X.

Este hito también fue celebrado por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA) en sus redes sociales, que lo consideraron un "momento trascendental" para los equipos de respuesta y las comunidades.

El jefe de la OMS volverá este domingo a Kinsasa, donde el lunes se reunirá con las "máximas autoridades" del país, según informó la oficina de la OMS en la RDC en X.

Tedros llegó el sábado a Bunia, capital de Ituri y epicentro de la epidemia de ébola, donde se reunió con las autoridades locales, con los trabajadores de la OMS desplegados sobre el terreno y con representantes de las comunidades afectadas, además de visitar instalaciones sanitarias.

El viernes estuvo en Kinsasa, donde mantuvo conversaciones con la primera ministra del país, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en la RDC.

Las zonas afectadas por el virus se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la zona, motivo por el que Tedros pidió un alto el fuego que facilite la respuesta a la epidemia.

La agencia de salud pública de la UA cifró el jueves en 246 las "muertes sospechosas" en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con ese organismo.