Milei celebra el resultado del ultraderechista De la Espriella en elecciones colombianas

"Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región", escribió Milei en un mensaje de X.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,3 millones, seguido por el izquierdista Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del actual presidente Gustavo Petro, que logró 9,6 millones de votos.

Ambos competirán por la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones.

Milei, también de ultraderecha, afirmó que, en caso de que De la Espriella gane en la próxima votación, "Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".