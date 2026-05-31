Netanyahu dice que ocupación de Beaufort es "un cambio radical" en su política en Líbano

"Hemos superado la barrera del miedo y estamos tomando la iniciativa", añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, en el que informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de "consolidar y extender" el control israelí "sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá", sin dar detalles de esos sitios.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.

"Esta noche, nuestros heroicos combatientes capturaron el puesto de avanzada de Beaufort. Allí izaron con orgullo la bandera del Estado de Israel", dijo el primer ministro, y agregó que ahora los israelíes regresan allí "más fuertes que nunca".

Más de 3.300 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel reprimió los primeros ataques del grupo chií a su territorio en el marco de la guerra con Irán.

En su videomensaje, Netanyahu afirmó que desde ese 2 de marzo Israel ha matado a 3.000 "terroristas de Hizbulá" en el Líbano, de ellos 700 en el último mes.

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"Esto representa más de lo que eliminamos durante la segunda guerra del Líbano", añadió sobre la contienda entre Israel y Hizbulá de 2006, cuando en poco más de un mes murieron algo más de 1.000 libaneses.

El Ejército israelí continúa avanzando por tierra dentro del sur del Líbano y ensanchando así la que califica como 'zona de seguridad' en su invasión del territorio del país vecino.

Las fuerzas armadas informaron este domingo que pretenden alcanzar el control de la zona del río Saluki, situado al norte de la ciudad costera de Tiro, cuyos ciudadanos fueron desplazados forzosamente por Israel y está siendo atacada desde hace días.