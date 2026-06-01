Bruselas pide "unidad" a los Veintisiete para "equilibrar" la relación comercial con China

En la rueda de prensa diaria de la institución, la portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, subrayó la "crucial importancia de la unidad por parte de la UE y sus Estados miembros, especialmente en ámbitos que realmente son de muy importantes y donde solo la UE en su conjunto puede marcar las diferencias".

Bruselas hizo el llamamiento a la unidad tras el debate que mantuvo el viernes sobre las opciones que tiene encima de la mesa para endurecer la relación comercial con China ante su percepción de que ya "no es sostenible", consciente de que entre los gobiernos europeos hay diferencias entre los que abogan por más firmeza y los que apuestan por cierta apertura hacia Pekín.

"Queremos que las relaciones comerciales y de inversión de la UE (con China) sean todo lo mutuamente beneficiosas que pueden llegar a ser, pero para que eso ocurra es necesario equilibrarlas, para que sean más justas", insistió el portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill.

El Ejecutivo comunitario espera que el debate continúe en las próximas semanas en el marco del G7 y de la cumbre que los líderes europeos celebrarán en Bruselas el 18 y el 19 de junio, antes de anunciar qué políticas piensa desplegar contra China.

Países como Francia e Italia han aumentado el tono, pidiendo a Bruselas que inicie más investigaciones contra las empresas chinas que reciben subvenciones de Pekín y proponiendo que se rebajen las cuotas de los productos que pueden entrar al mercado único libres de aranceles.

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Otros, como Alemania y Países Bajos y sobre todo España, también reclaman medidas para reducir la dependencia de China, pero con un "enfoque práctico", según la expresión que usó el vicepresidente y ministro de Economía y Comercio español, Carlos Cuerpo, para no perder inversión extranjera y el acceso a materias primas, en un contexto de mayor conflictividad con Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio de China aseguró el sábado que sigue de cerca la discusión y advirtió de una "respuesta firme" si Bruselas impulsa nuevas herramientas comerciales "unilaterales" y aplica restricciones que Pekín considera "discriminatorias".