Casi siete de cada 10 mexicanos aprueban a Sheinbaum pero crece la inquietud por seguridad

De acuerdo con el sondeo, difundido este lunes, el nivel de aprobación es apenas un punto mayor que el que obtuvo en abril y 16 puntos menos que en febrero de 2025 (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada desde que inició su administración el 1 de octubre de 2024.

Mientras que la desaprobación alcanza el 31 %, un punto porcentuales menos que en abril, y 16 puntos más de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

De acuerdo con la encuesta, aunque el apoyo se mantuvo estable en el último mes, las percepciones negativas sobre el desempeño del gobierno en materia de seguridad pública se dispararon al alza, al pasar de 56 % a 66 % entre abril y mayo.

“Este es el porcentaje más bajo de opiniones positivas en lo que va de la gestión de Sheinbaum al evaluar el desempeño en seguridad pública”, apuntó el diario.

Sin embargo, en otros sectores la calificación favorable al desempeño de la administración de Sheinbaum se mantuvo, pues en lo relacionado a economía se quedó en 48 % mientras en lo que respecta al crimen organizado pasó de 27 % en abril a 24 % en mayo y en apoyos sociales la variación fue de 67 % a 71 % de opiniones positivas.

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La encuesta también registró una “gradual mejoría” en las percepciones de la relación entre la presidenta mexicana y su homólogo estadounidense, Donald Trump, al registrar 40 % de opinión positiva en mayo, mientras que en enero pasado era de 24 %.

Por otra parte, el 45 por ciento de las personas entrevistadas calificó la relación de México con Estados Unidos como buena o muy buena, dos puntos por arriba de lo que se observó el mes anterior.

En el sondeo, realizado a 800 mexicanos, el 57 % consideró que las negociaciones del tratado comercial de México con Estados Unidos se están llevando “bien o muy bien”, mientras que el 35 % consideran que están mal o muy mal.

En la encuesta también se abordó el tema del fracking o fracturación hidráulica para extraer gas natural en México. El 47 % dijo estar de acuerdo con esa posibilidad para extraer gas natural en el país, mientras que el 49 % dijo estar en desacuerdo.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 8 al 13 y del 21 al 22 de mayo tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.