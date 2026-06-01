Cepeda reta a De la Espriella al primer debate de la campaña electoral colombiana

"Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió Cepeda en X, donde añadió que las condiciones del encuentro serán acordadas por representantes de ambas campañas.

La propuesta supone el primer intento formal de organizar un debate entre los dos aspirantes que llegaron a la segunda vuelta, después de que durante la primera fase de la campaña los candidatos presidenciales no lograran ponerse de acuerdo para celebrar un cara a cara.

El desafío llega un día después de que De la Espriella se impusiera en la primera vuelta con 10.361.499 votos (43,74 %), frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) obtenidos por Cepeda, una diferencia de 673.138 votos, equivalente a 2,84 puntos porcentuales, según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional.

La segunda vuelta enfrentará así al candidato del movimiento Defensores de la Patria y al aspirante del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, en una campaña que comenzó marcada por la polarización y los ataques mutuos.

En sus discursos de la noche electoral, ambos endurecieron el tono. De la Espriella calificó a Cepeda de "narcoterrorista" y le exigió reconocer los resultados, mientras que el candidato oficialista cuestionó el pasado profesional de su rival y volvió a insistir en la necesidad de revisar el escrutinio oficial.

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Por el momento, De la Espriella no ha respondido públicamente a la invitación formulada por Cepeda.