Desacuerdo entre el jefe de Estado y el Gobierno checo sobre la entrada en eurozona

"El mero hecho de que nuestra economía esté significativamente vinculada a la eurozona debería llevarnos a afirmar que es claramente mejor estar presentes en la mesa donde se toman las decisiones", dijo el jefe de Estado durante una conferencia.

El presidente opinó que es mejor entrar en el euro que "quedarse al margen y luego tener que lidiar con esas decisiones".

Pavel consideró que "una República Checa próspera solo puede existir dentro de una Europa integrada y fuerte", a pesar de los problemas que enfrenta el proyecto comunitario, entre los que el mandatario destacó la "fragmentación que persiste en muchos ámbitos".

La postura del jefe del Estado no es compartida por el Ejecutivo, con el primer ministro, Andrej Babis, a la cabeza, y no existe tampoco un calendario de entrada en el euro, si bien fue un compromiso asumido durante la adhesión del país a la UE en 2004.

"Para mí, el euro supone otra pérdida de soberanía dentro de la UE", declaró Babis tras el Consejo de Ministros, en reacción a las palabras del jefe de Estado.

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Si bien los expertos coinciden en que la República Checa cumple con los parámetros para adoptar el euro, el Gobierno considera que tener su propia moneda le brinda la ventaja de una política monetaria independiente.

Esta fue una de las razones por las que Babis anunció recientemente que su país dejará de elaborar anualmente un informe sobre la preparación para la adopción de la moneda común europea.