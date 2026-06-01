El líder golpista de Birmania realiza una inusual visita a la India tras asumir el poder

Durante el encuentro, Modi y Min Aung Hlaing acordaron avanzar en una "asociación para la paz, el progreso y la prosperidad", así como colaborar en comercio, inversión, conectividad, seguridad y gestión de fronteras, informó en X el portavoz del Ministerio indio de Exteriores, Randhir Jaiswal.

Modi reafirmó además la disposición de su Gobierno a apoyar la paz y el diálogo en el país vecino, y ofreció compartir la experiencia india en gobernanza federal y crecimiento económico.

El general birmano llegó el sábado a la India para una visita oficial de cinco días acompañado por una delegación de alto nivel, en un viaje poco habitual desde el golpe de Estado de 2021 y que amplía su limitado contacto diplomático con el exterior.

La India comparte más de 1.600 kilómetros de frontera con Birmania y considera al país vecino clave para la seguridad de su noreste, la conectividad terrestre con el Sudeste Asiático y el control de insurgencias y flujos transfronterizos.

Antes de reunirse con Modi, Min Aung Hlaing mantuvo encuentros con el ministro indio de Exteriores, S. Jaishankar, y con el asesor de Seguridad Nacional, Ajit Doval. Su agenda incluye también un foro empresarial en Nueva Delhi y un desplazamiento a Bombay para reunirse con líderes industriales.

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La visita se produce un mes después de que el general jurara como presidente y disolviera formalmente la junta militar, más de cinco años después de la asonada que derrocó al Gobierno civil de la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática.

Desde el golpe, Min Aung Hlaing ha realizado pocos viajes al extranjero y ha limitado buena parte de su agenda internacional a países aliados o vecinos, como China, Rusia, Bielorrusia y Tailandia.

Birmania sigue sumida en una guerra civil agravada desde 2021, con más de 8.000 muertos y más de 22.100 detenidos a manos del Ejército y las fuerzas de seguridad, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos.

Suu Kyi permanece aislada y fue trasladada recientemente a un supuesto arresto domiciliario en paradero desconocido, mientras que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó en 2024 una orden de arresto contra Min Aung Hlaing por la campaña militar contra la minoría rohinyá en 2017.