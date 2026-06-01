Expertos ONU advierten sobre aumento de ataques de colonos, con 500 heridos en cinco meses

Estos ataques incesantes, "con el apoyo y la aquiescencia del Estado de Israel", se han convertido en "un terror cotidiano en la vida de los palestinos, sembrando miedo, incertidumbre y una profunda inseguridad que inevitablemente llevan al desplazamiento forzado", señalaron en un comunicado conjunto.

Subrayaron que la violencia es especialmente grave en el Valle del Jordán y las colinas al sur de Hebrón, donde las comunidades palestinas "soportan una pesada carga de violencia y desplazamiento", en algunos casos con incursiones casi diarias de colonos y fuerzas ocupantes.

Los expertos instaron a Israel a cesar de inmediato todo apoyo a la violencia de los colonos, incluyendo ayuda financiera, militar, legislativa y política.

También pidieron el retorno seguro y digno de los desplazados y el acceso de éstos a tierras residenciales, agrícolas y de pastoreo.

Firman el comunicado 14 expertos, entre ellos la relatora de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, Francesca Albanese.