Filipinas y Vietnam ven "innegociable" la libre navegación por aguas en disputa con Pekín

"Reafirmamos que el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar de China Meridional es innegociable", dijo Marcos junto a su par vietnamita, To Lam, durante la actual visita de este último a Manila.

Tanto Filipinas como Vietnam, cuyas reclamaciones soberanistas se solapan en parte de las Islas Spratly, han registrado en los últimos años crecientes tensiones con Pekín en estas aguas estratégicas, por donde navega el 30 % del comercio global y ricas en caladeros de pesa y yacimientos de petróleo y gas.

Ambos líderes subrayaron hoy su firme compromiso con el derecho internacional para resolver las disputas "de manera pacífica" sin recurrir "a la amenaza ni al uso de la fuerza", recoge el comunicado conjunto, sin aludir directamente a China.

Lam y Marcos también presidieron la firma de varios memorandos de entendimiento bilaterales en materias como energía, tecnología, agricultura y defensa.

Filipinas y China reivindican el atolón Scarborough y, parcialmente, las islas Spratly, también reclamadas por Vietnam y Pekín, que a su vez se disputan la soberanía de las Islas Paracel, en el mar de China Meridional.

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Barcos vietnamitas han sufrido incidentes con buques chinos en el pasado, aunque en los últimos años la tensión regional ha aumentado principalmente por enfrentamientos registrados entre guardacostas chinos y filipinos.

Desde la llegada de Marcos al poder, en 2022, Filipinas ha fortalecido los lazos en defensa con Estados Unidos y ha aumentado las críticas a Pekín.

El principal riesgo es que esta región se convierta en escenario de un potencial conflicto entre Pekín y Washington, pues aunque Estados Unidos no mantiene ninguna disputa soberanista directa, mantiene en vigor un pacto de defensa mutua con Filipinas.

Además de estos tres países, Malasia, Taiwán y Brunéi reclaman parte de este estratégico mar.