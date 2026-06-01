Incidentes de seguridad atribuidos a Rusia en países europeos desde la invasión de Ucrania

Las violaciones del espacio aéreo de países europeos, mediante drones o cazas, casi siempre procedentes de Rusia, han sido muy numerosas desde entonces y en varias ocasiones han obligado incluso al cierre temporal de aeropuertos en ciudades como Munich (Alemania), Copenhague (Dinamarca), Bruselas (Bélgica), Oslo (Noruega) o Helsinki (Finlandia).

Sin embargo, el único incidente mortífero relacionado con violaciones del espacio aéreo fue provocado por un misil lanzado por Ucrania que cayó en Polonia, en el distrito de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, el 15 de noviembre de 2022, y causó dos muertos.

Esta es la relación de los incidentes de seguridad más relevantes atribuidos a Rusia en países europeos desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Diciembre de 2023.- Los sistemas de defensa polacos detectan un misil ruso en su espacio aéreo que finalmente no cayó en su territorio.

Abril de 2024.- El Ejército polaco denuncia que un helicóptero militar ruso violó su espacio aéreo sobre el mar Báltico.

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17 junio 2025.- El Gobierno polaco asegura que Rusia estaba detrás de las graves perturbaciones de la señal GPS que afectaban a amplias zonas de Polonia.

19 agosto 2025.- Un objeto volador, que las autoridades polacas identificaron como "un dron militar ruso grande", explota en un campo de maíz en Osiny, en el este de Polonia, y ocasiona algunos daños materiales.

31 agosto 2025.- El avión en el que viajaba a Bulgaria la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas, pero aterriza sin incidentes.

9 septiembre 2025.- Casi una veintena de drones rusos invaden el espacio aéreo polaco y son derribados por la aviación polaca y la de la OTAN. Tres días después, la Alianza Atlántica anunció la iniciativa militar 'Centinela oriental' para reforzar su flanco oriental oriental.

19 septiembre 2025.- Tres cazas rusos MIG-31 violan el espacio aéreo de Estonia y permanecen casi 12 minutos en el aire sobre una isla estonia del golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la OTAN a intervenir.

Polonia también detectó dos cazas rusos sobre el mar Báltico, en las inmediaciones de la plataforma petrolífera Petrobaltic.

22 septiembre 2025.- La presencia de drones obliga a cerrar durante varias horas los aeropuertos de Copenhague (Dinamarca) y Oslo (Noruega).

23 septiembre 2025.- El avión militar en el que se desplazaba la ministra de Defensa española, Margarita Robles, a Lituania, sufre un intento de "perturbación" de su GPS cuando volaba cerca del enclave ruso de Kaliningrado, aunque sin incidencia en el vuelo.

26 septiembre 2025.- La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban junto al espacio aéreo de Lituania.

2 octubre 2025.- Las autoridades alemanas cierran el aeropuerto de Múnich tras avistar varios drones.

4-6 noviembre 2025.- El aeropuerto de Bruselas-Zaventem cierra su actividad en varias ocasiones tras detectarse drones. Los servicios de inteligencia de Bélgica atribuyeron a Rusia estos sucesos.

11 noviembre 2025.- Rumanía encuentra fragmentos de un dron caído la noche anterior cerca de la ciudad de Tulcea, a cinco kilómetros de la frontera con Ucrania.

15 diciembre 2025.- El Gobierno turco informa de que sus cazas derribaron un dron, aparentemente fuera de control, que se acercaba desde el mar Negro.

14 marzo 2026.- Un petrolero griego sufre pequeños daños tras el impacto de un dron cuando navegaba por el Mar Negro.

25 abril 2026.- Fragmentos de drones impactan en una zona residencial causando daños materiales, sin víctimas, en la ciudad rumana de Gelati, cerca de la frontera con Ucrania.

15 mayo 2026.- Las autoridades finlandesas emiten una alerta debido a la posible presencia de un dron potencialmente peligroso sobre la región metropolitana de Helsinki, que obligó a cerrar durante tres horas el espacio aéreo del aeropuerto de la capital.

19 mayo 2026.- Un avión de la OTAN derriba un dron ucraniano que había penetrado en el espacio aéreo de Estonia.

29 mayo 2026.- Dos personas resultan heridas leves en Gelati (Rumanía), cerca de la frontera con Ucrania, tras el impacto de un dron ruso contra un edificio de apartamentos que provocó un incendio.