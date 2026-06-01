Jueza del caso de EE.UU. contra mexicano Gerardo Mérida fija audiencia para el 4 de agosto

Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por una presunta trama para proteger al Cartel de Sinaloa que implica al hasta hace poco gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya.

La jueza Polk afirmó, en una breve audiencia preliminar, que "hay evidencia abundante" en este caso y también "muchos acusados" que están "llegando en olas", según reportaron medios locales.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, asistió a la vista en un tribunal federal de Nueva York custodiado por alguaciles, cabizbajo, vestido con uniforme de preso de color béis y encadenado de pies y manos, indicó El Diario NY.

La magistrada estableció un calendario de mociones para el caso, que se rige por la Ley de Juicio Rápido, y dio un plazo de 60 días para que la evidencia sea procesada, además de indicar al acusado que puede revisar las pruebas para "evaluar sus opciones", recoge ese medio.

Gerardo Mérida, detenido el pasado 11 de mayo en Arizona, se declaró posteriormente no culpable de acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, que le enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.

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A finales de abril, EE.UU. divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente "conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos", entre ellos Mérica y Rocha Moya.

EE.UU. acusó a los implicados de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos', y recibir a cambio "millones de dólares" de los beneficios del cartel.