La Academia de Hollywood reconocerá salas de cine internacionales con una nueva distinción

Los recintos seleccionados por la organización formarán parte de la primera Lista de Cines Destacados de la Academia que se presentará en el marco de la celebración del centenario de la institución más reputada de la industria cinematográfica en 2027.

Esta incluirá 25 salas estadounidenses más 25 internacionales. Los cines serán elegidos por un comité de miembros de la institución de cine de todas las ramas y serán aprobadas por la Junta de Gobernadores de la Academia.

Para ser elegibles, los recintos deben ser salas físicas que operen durante todo el año y pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo y pueden proyectar películas de estreno o repertorio.

Se pueden presentar un máximo de 10 cines operados por la misma cadena o propietario en un solo ciclo de presentación.

La Academia evaluará la participación comunitaria; presentación visual y de audio; programación; diversidad, inclusión y accesibilidad; diseño del teatro; iluminación, entre otros aspectos.

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Las salas seleccionadas aparecerán en las plataformas digitales de la Academia, incluyendo su sitio web y redes sociales, y recibirán un certificado físico para exhibir en sus vestíbulos.

Los cines interesados deberán presentar una solicitud de candidatura, cuyo costo oscila entre 250 y 450 dólares, dependiendo de la etapa de inscripción. El plazo para postularse vence el 25 de agosto de 2026.

"Desde palacios de cine clásicos hasta multicines y salas independientes, la Lista de Cines Destacados de la Academia reconocerá a los mejores cines del mundo y unirá a nuestra industria cinematográfica global", dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.