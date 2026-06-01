La actriz Rosamund Pike reprende a espectador por usar su móvil durante su obra en Londres

Al terminar la función, y tras los saludos finales, Pike volvió al escenario en solitario y protagonizó un discurso improvisado, que pidió a los espectadores que no filmasen y donde confesó que un móvil la había distraído durante una escena crucial.

"Sabes quién eres y no voy a señalarte a ti en particular. Tal vez era muy importante. Tal vez eres médico y estás salvando la vida de alguien, espero que así sea. Pero vemos estas cosas y las sentimos", dijo el sábado al público del teatro londinense Wyndham.

"Solo quería decirles a todos los que van al teatro que lo que intentamos ofrecerles es algo muy importante. Intento contarles una historia, les entiendo, pero espero que ustedes también me entiendan", agregó.

A principios de este año, Pike se alzó con el premio Olivier, el más prestigioso de las artes escénicas británicas, en la categoría de mejor actriz por su papel en 'Inter Alia' como la jueza Jessica Parks.

La obra, escrita por la australiana Suzie Miller, también autora de la galardonada 'Prima Facie', trata el tema de la agresión sexual y las injusticias legales.

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Además de Pike, otros actores como Daniel Craig, Hugh Jackman o Lesley Manville han hecho comentarios similares en el pasado y, en el caso de la última, llegó a decir en mayo en declaraciones a BBC Radio 4 que le parecía "insultante" incluso que el público tomase fotos durante los saludos finales.