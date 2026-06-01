La cumbre de política exterior feminista de Madrid reunirá a 700 personas de todo el mundo

El evento busca consolidar una coalición de Estados comprometidos con la igualdad de género y será inaugurado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, según informó en una nota de prensa su departamento, organizador del encuentro.

Está prevista la asistencia de la ministra de Igualdad de República Dominicana, Gloria Reyes; la de Andorra, Imma Tor; la de España, Ana Redondo; la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y la ministra francesa delegada encargada de Francofonía, Asociaciones Internacionales y Franceses en el extranjero, Éléonore Caroit.

Junto a ellas también estará Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, y Diene Keita, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La conferencia, que se desarrollará bajo el lema 'Construyendo paz y democracia', reunirá a representantes de en torno 60 ministerios de Asuntos Exteriores de diferentes regiones del mundo y de más de 140 entidades de la sociedad civil, movimientos feministas y organizaciones de mujeres y de derechos humanos de todo el mundo.

Según el ministro español, este encuentro tiene como objetivo "avanzar en la consolidación de una diplomacia feminista global, transformadora, inclusiva y guiada por la igualdad" en un contexto internacional marcado por "conflictos, retrocesos democráticos y un aumento de las desigualdades".