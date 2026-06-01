Marlaska destaca desde Kiev la cooperación en materia de Interior con Ucrania

"Es una cooperación absolutamente integral", dijo en declaraciones a EFE tras reunirse con su homólogo ucraniano, Igor Klimenko, con quien rindió homenaje a los caídos en la guerra de Rusia con una ofrenda floral en el muro de los recuerdos en el centro de Kiev y pudo comprobar de primera mano las consecuencias de los bombardeos rusos contra algunas zonas de la capital de Ucrania.

El ministro español se hizo eco del trabajo conjunto que las estructuras de Interior de ambos países llevan a cabo a nivel bilateral y de la Unión Europea (UE), tanto con programas de formación que España ofrece a los ucranianos en distintos campos como con operaciones contra redes criminales de tráfico de personas, drogas u objetos de patrimonio histórico.

Marlaska recordó que la colaboración de Kiev con la UE se ha intensificado desde que comenzara la invasión a gran escala rusa del país en febrero de 2022, y puso de ejemplo el reciente ingreso de Ucrania en EMPACT, siglas en inglés de la Plataforma Europea Multidisciplinar contra las Amenazas Criminales, en la que los ucranianos empezaron a participar en febrero de este año junto con Moldavia y Armenia.