Merz y su partido buscan poner fin a debate sobre posible cambio en la Cancillería germana

Merz asistió este lunes a un acto de la CDU en Renania del Norte-Westfalia, el estado federado más poblado de Alemana, donde el cristianodemócrata Hendrick Wüst gobierna en coalición con Los Verdes.

El nombre de Wüst había circulado en días pasados como posible candidato a reemplazar a Merz, por lo que el encuentro entre los dos despertaba expectativas.

"Lo dije el miércoles, lo dije el viernes y lo repito ahora. Esas especulaciones son una estupidez y advierto de que son además nocivas", dijo Wüst en un discurso durante el acto celebrado en la localidad de Meschede, según testimonios de asistentes recogidos por medios de comunicación alemanes.

Wüst dijo además que los retos ante los que está Alemania son "enormes" y que Merz tiene todo su apoyo.

"En ello, querido Friedrich, tienes todo mi apoyo y el apoyo de la CDU en Renania del Norte-Westfalia", agregó.

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El debate sobre un posible cambio en la Cancillería se ha dado a partir de una serie de filtraciones procedentes del grupo parlamentario de la CDU sin que ningún diputado se haya expresado abiertamente sobre esa posibilidad y, quienes han tomado posición, lo han hecho para rechazar los rumores que circulan.

Según una encuesta del instituto demoscópico Forsa, un 41 % de los alemanes creen que la CDU se vería favorecida si Merz abandonara la Cancillería.

Entre los seguidores de la CDU la cifra asciende incluso a un 42 %.

Sin embargo, hay una mayoría del 53 % que no cree que un cambio de canciller ayude a la CDU a salir de la crisis que reflejan las encuestas de intención de voto.

La CDU aparece en los últimos sondeos por detrás de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

En la última encuesta de Forsa, la diferencia es de cinco puntos y AfD tiene el 27 % frente al 22 % del bloque conservador, formado por la CDU y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara.

Ninguna de las encuestas recientes le da una mayoría a la actual coalición de Gobierno formada por la CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata (SPD).

Dentro del SPD, que en las encuestas se ve relegado incluso al cuarto lugar por detrás de la AfD, la CDU/CSU y Los Verdes, hay -según un artículo del diario berlinés Der Tagesspiegel basado en declaraciones anónimas de diputados- malestar por el debate y algunos dicen que algo así no se hubiera dado en tiempos de la excanciller Angela Merkel, que tenía mayor ascendencia sobre su grupo parlamentario que el que ahora tiene Merz.

Dentro del SPD, por lo demás, según el mismo artículo, se cree que en caso de un relevo en la cúspide el reemplazo de Merz no sería Würst sino el actual jefe del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Jens Spahn, cuyo nombre también ha circulado al igual que el del primer ministro bávaro y presidente de la CSU, Markus Söder.

Un cambio de canciller, que el SPD no se plantea, necesitaría o la dimisión de Merz y una mayoría parlamentaria para otro canciller, o un así llamado voto de censura constructivo.