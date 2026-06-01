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01 de junio de 2026 a la - 13:00

México considera "importante" investigar posibles irregularidades de comicios en Colombia

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Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes respetar la "voluntad popular" en las elecciones presidenciales de Colombia y consideró "importante" que se investiguen las denuncias sobre posibles irregularidades planteadas por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Por EFE

"Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, afirmó la mandataria al ser consultada sobre los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el domingo en Colombia.

Sheinbaum se refirió a los cuestionamientos expresados por Petro tras la divulgación del preconteo electoral, que dio como ganador de la jornada al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, con el 43,74 % de los votos, por delante de Cepeda, quien obtuvo el 40,9 %, por lo que ambos disputarán una segunda vuelta el próximo 21 de junio.