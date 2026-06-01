Problemas de seguridad en Etiopía imposibilitan los comicios en varias circunscripciones

"Hay circunscripciones donde se ha suspendido la votación debido a problemas de seguridad, como en Belonqa, Mokosichi, Kersa y Kutaber, en las regiones de Oromía y Amhara", declaró la presidenta de la NEBE, Melatwork Hailu, en una rueda de prensa en la capital, Adís Abeba, sin facilitar detalles sobre esos incidentes.

"Tenemos 143 colegios electorales que no abrieron por motivos de seguridad", subrayó Melatwork.

Como en los comicios de 2021, no acude a las urnas la región norteña de Tigré, que sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022 entre el Gobierno federal y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigré (FLPT), partido en el poder entonces en la región y actualmente ilegalizado; y que causó al menos 600.000 muertes.

Los problemas de seguridad y la falta de claridad administrativa sobre el terreno imposibilitan la votación, por lo que no se elegirán los 38 escaños correspondientes a la región en el Parlamento.

Tampoco hay elecciones en ocho de las 138 circunscripciones de Amhara, una de las regiones más grandes del país, por los enfrentamientos entre el Ejército federal y la milicia Fano.

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El país afronta otros desafíos de seguridad como el de Oromía, región que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés), catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno y que rechaza unos comicios que tilda de "farsa".

En Adís Abeba, los votantes pudieron ejercer con normalidad su derecho democrático, como Yetneberish Gizachew, de 61 años, que acudió a votar con sus dos hijos.

"Vine a votar por la paz. Mi mensaje a los políticos, a mis hijos e hijas, es: por favor, trabajen juntos y traigan la paz a nuestro país", declaró a EFE.

Más de 50 millones de etíopes están llamados a las urnas en algo más de 53.100 colegios electorales, que abrieron oficialmente a las 06:00 hora local (03:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 hora local (15:00 GMT).

Según la NEBE, un total de 47 partidos se han registrado en unas elecciones consideradas cruciales para el futuro del segundo país más poblado del continente, hogar de más de 130 millones de personas.

Los votantes elegirán una nueva composición de la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento).

El partido que consiga la mayoría elegirá al primer ministro que encabezará el Gobierno federal durante los próximos cinco años.

Se espera que el Partido de la Prosperidad (PP) del primer ministro, Abiy Ahmed, obtenga el triunfo, lo que le brindaría al mandatario un nuevo mandado.

El PP cuenta con 457 escaños de un total de 547 desde los comicios de 2021, marcados por la guerra civil en Tigré.

Abiy, en el poder desde 2018, votó a primera hora en Beshasha, su ciudad natal en Oromía.

"Los próximos cinco años marcarán un punto de inflexión en la historia de Etiopía. Construir un país autosuficiente y servir de pilar para la región requerirá un gran esfuerzo. Por lo tanto, quienes resulten electos deben comprender la enorme responsabilidad que conlleva", afirmó el mandatario ante los periodistas.

Pocos dudan de la victoria del PP en un país en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.