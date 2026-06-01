Putin ordena asegurar servicios mínimos de internet en previsión de más cortes masivos

De este modo, las autoridades deberán garantizar "el funcionamiento ininterrumpido de los servicios esenciales, incluidos los sistemas de atención médica, el sistema federal de información estatal, los sistemas de pago y el acceso de los ciudadanos a dichos servicios durante el período de restricción de la red de información y telecomunicaciones de internet", se lee en la nota publicada por el Kremlin.

Las medidas deben estar preparadas para antes del 1 de julio de este año, responsabilizándose de ello el primer ministro, Mijaíl Mishustin, y el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Alexandr Bórntikov.

Las instrucciones fueron elaboradas tras una reunión con los miembros del gobierno ruso el 23 de abril.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó hoy al respecto que los responsables tienen por objetivo "garantizar que los servicios electrónicos verdaderamente esenciales figuren en las 'listas blancas' y su funcionamiento esté asegurado".

El ingreso en las listas blancas está estrictamente regulado por las autoridades y se componen de una serie de webs y aplicaciones rusas.

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Según la investigadora de Carnegie, Alexandra Prokopenko, la orden de Putin institucionaliza los cortes de internet en el país y se convierten en "una condición operativa normal, no como una excepción".

Además, el FSB queda "en una posición más fuerte mientras se le otorga al gobierno un instrumento formal para revertir la medida cuando los apagones causen daños colaterales excesivos".

Los apagones de internet en Rusia comenzaron el año pasado por motivos alegados de seguridad. Sin embargo, llegaron a Moscú en marzo, cuando se bloqueó el acceso a la red internet móvil durante aproximadamente tres semanas.

Posteriormente, las autoridades volvieron a cortar el acceso a red a principios de mayo, volviendo a restablecerlo a las pocas horas después de que los operadores telefónicos anunciaran restricciones durante cinco días.

Durante ambos períodos no funcionaron las llamadas listas blancas y los ciudadanos se quejaron del entorpecimiento de la vida cotidiana, pero también del impacto en los negocios de la capital rusa.

Los cortes de internet se realizan por parte del FSB a exigencia del jefe de Estado, según una ley promulgada a inicios de año.

Las fuerzas de seguridad aseguran que así se defienden contra la inteligencia ucraniana, quienes reclutan saboteadores en Rusia y cuyas fuerzas siguen aumentando los ataques con drones contra el país.

En cambio, algunos expertos han incluido las medidas en el llamado 'gulag digital' que está creando Moscú, con la intención de crear un propio espacio informativo aislado del internet global en línea con sus políticas de propaganda y censura.