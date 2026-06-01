Reino Unido prohíbe la entrada a dos 'influencers' de EEUU acusados de antisemitismo

En concreto, la ministra de Interior, Shabana Mahmood, ha impedido que el turco-estadounidense Uygur, fundador y presentador del programa de entrevistas The Young Turks, y Piker, que tiene su propio programa, pudieran participar esta semana en la conferencia sobre cine SXSW, en el este de Londres. Uygur también tenía previsto estar en un evento organizado por estudiantes de la Universidad de Oxford.

"Me han prohibido la entrada en el Reino Unido", publicó Uygur en sus redes sociales. "Intenté tomar un vuelo a Londres para asistir al festival SXSW y dar una conferencia en Oxford. Me han prohibido la entrada por criticar a Israel. ¿Acaso seguimos siendo libres? Esto es opresión de los ciudadanos occidentales por parte de nuestros propios gobiernos en nombre de otro país", añadió.

Piker dijo también en redes sociales que el Reino Unido ha revocado su visado, "todo a instancias de Israel -afirmó-. Occidente está traicionando los 'valores liberales' por un gobierno extranjero fascista y genocida. Pronto todos nos convertiremos en Israel".

El Ministerio del Interior ha confirmado la cancelación de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para Uygur y Piker, por considerar que su presencia en el Reino Unido podría "no ser beneficiosa para el bien público". No da otras razones, pero los medios británicos coinciden en que tienen que ver con la lucha contra el antisemitismo.

El ETA permite a los extranjeros viajar al Reino Unido sin necesidad de contar con un visado durante un periodo máximo de seis meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recientemente, el ETA fue negado a nueve ultraderechistas de distintos países de Europa y de EEUU que pensaban participar en la manifestación convocada por el activista Tommy Robinson en el centro de Londres con el lema 'Unite the Kingdom', en la que abundaron los mensajes contra el islam y la inmigración.

En el caso de Uygur y Piker, su veto se produce en un ambiente de recelo por la repetición de actos antisemitas, entre ellos un ataque contra cuatro ambulancias de la comunidad judía en Golders Green, en el norte de Londres, así como dos intentos de incendios provocados en dos sinagogas de la capital británica, mientras que dos ciudadanos judíos fueron atacados con cuchillos en plena calle en un barrio de la ciudad.