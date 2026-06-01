RSF otorga a la periodista argentina Julia Mengolini su Premio a la Independencia 2026

RSF destacó que Mengolini continuó ejerciendo su labor periodística pese a haber sido objeto en 2025 de una amplia campaña de intimidación que incluyó la difusión de contenidos pornográficos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes), amenazas de muerte y de violencia sexual, acoso en línea y una demanda por difamación presentada por el presidente argentino, Javier Milei, un caso que continúa en trámite y podría llegar a juicio.

La organización señaló que el caso de la periodista se ha convertido en un símbolo del aumento de las presiones y ataques contra profesionales de la información en Argentina.

Según RSF, su perseverancia ha contribuido a visibilizar los mecanismos de intimidación coordinada contra la prensa y el papel del periodismo frente a las amenazas sistémicas a la libertad de informar.

Los premios fueron entregados durante la 34 edición de los Premios a la Libertad de Prensa de RSF, celebrada en el Palacio del Pharo de Marsella durante el 77º Congreso Mundial de Medios de Comunicación.

El Premio al Coraje recayó en el fotoperiodista birmano Sai Zaw Thaike, encarcelado desde 2023 y condenado a 20 años de prisión con trabajos forzados por documentar violaciones de derechos humanos y los efectos devastadores de un ciclón en el estado de Rakáin. Actualmente permanece recluido en la prisión de Insein, en Yangón.

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El Premio al Impacto fue otorgado al periodista mozambiqueño Carlitos Cadangue, reportero de la cadena privada STV, por sus investigaciones sobre la minería ilegal y sus consecuencias ambientales y sociales. Cadangue sobrevivió a un intento de asesinato en febrero de 2026 tras recibir reiteradas amenazas vinculadas a sus reportajes.

Por su parte, el Premio RSF-Mohamed Maïga de Periodismo de Investigación Africano fue concedido al periodista guineano Habib Marouane Camara, administrador del portal informativo Le Révélateur 224, desaparecido desde diciembre de 2024 tras ser presuntamente secuestrado por hombres armados que vestían uniformes de la gendarmería de Guinea.

Finalmente, el Premio de Fotografía Lucas Dolega-SAIF fue para el fotoperiodista palestino Abdul Hakim Abu Riash por su serie 'Gaza’s Agony: War, Hunger and Loss' (La agonía de Gaza: guerra, hambre y duelo), realizada en 2025.

El trabajo documenta la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, marcada por los bombardeos israelíes, el colapso hospitalario, la escasez de alimentos y las labores de búsqueda de desaparecidos entre los escombros.

En total, 21 periodistas y fotoperiodistas, cinco medios de comunicación, un defensor del derecho a la información y un colectivo de defensa de periodistas procedentes de 25 países fueron nominados en las cinco categorías de los galardones.

El jurado estuvo integrado por periodistas, fotoperiodistas y defensores de la libertad de prensa de distintos países y fue presidido por el periodista y analista político francés Pierre Haski, presidente de RSF.