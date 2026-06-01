Sánchez presenta un nuevo plan de gobierno "de consenso" días antes de elecciones en Perú

"Este es el plan con el cual gobernaremos", remarcó Sánchez al ser cuestionado por periodistas sobre los cambios que contiene el programa, a pocos días de las elecciones, como la decisión de respetar los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por el país, que el candidato había ofrecido revisar durante su campaña política.

Sánchez explicó, en una rueda de prensa, que ahora "esta es la oferta, el programa de consenso, que reúne no solamente a Juntos por el Perú", su partido, "sino a todos aquellos" que han sido convocados para apoyar su candidatura en la segunda vuelta "buscando las coincidencias para solucionar los principales problemas" de su país.

En ese sentido, el candidato señaló que el plan se denomina 'Prioridades estratégicas para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad de la nación peruana: 2026-2031' e incorpora los aportes de los partidos, principalmente de izquierda, que apoyan su candidatura, como Ahora Nación y Primero la Gente.

Sánchez dijo que Juntos por el Perú y sus aliados están "comprometidos y seguros" de que van "a recuperar la democracia, la justicia, la vida, el progreso, el desarrollo" en su país y ratificó su propuesta de que va a plantear que Perú sea considerado un "Estado plurinacional".

El candidato también señaló que propone "un nuevo pacto económico social", ya que aseguró que el pueblo peruano "siente que esta democracia no lo representa, este Estado no los mira como personas y esta economía los mira solo como un número".

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"Hemos llegado hasta acá para entender con madurez, con visión de patria, la necesidad de alcanzar, conquistar, afianzar, una mayoría política", remarcó Sánchez antes de decir que ha convocado a "peruanos de diferentes ascendencias, de diferentes tradiciones en la organización social popular y en el movimiento económico nacional".

Durante la rueda de prensa, el candidato presentó a su equipo de trabajo técnico, conformado por decenas de personas, entre los que incluyó a los exministros Pedro Francke, Anahí Durand, Manuel Rodríguez Cuadros y Hernando Cevallos que, al igual que él, formaron parte del gobierno del ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Además, el aspirante presentó a los reconocidos expertos nacionales Gustavo Guerra García, Walter Ayala, José Domingo Pérez, Gianina Avendaño, Óscar Dancourt, Giovanna Vásquez, Duberlí Rodríguez, Andrés Alencastre y Sinesio López.

Sánchez hizo estos anuncios horas después de haber protagonizado, durante la noche del domingo, un tenso debate electoral con Fujimori, que estuvo plagado de ataques y reproches en los que se acusaron mutuamente de ser los culpables del "caos" del país.

Fujimori y Sánchez obtuvieron la primera y la segunda votación más alta, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 12 de abril y cerrarán sus campañas proselitistas el próximo jueves.