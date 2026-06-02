Cuba niega que el conglomerado empresarial de los militares sea una "estructura opaca"

“El Grupo de Administración Empresarial no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano", señaló una declaración del Ejecutivo difundida en medios estatales, que responde a algunas de las principales críticas sobre la empresa.

El comunicado aseguró además que Gaesa, que se estima que supone en torno al 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla, es "una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana”, en referencia a las sanciones estadounidenses.

El Gobierno cubano agregó que este conglomerado empresarial es “uno de los tantos ejemplos" que a lo largo de las décadas ha permitido a la isla "resistir la agresión permanente del gobierno de Estados Unidos”.

Sobre su creación, la declaración oficial refirió que tuvo lugar en “pleno Período Especial para enfrentar la guerra económica” y mencionó que la actividad económica relacionada con la empresa ha permitido llevar a cabo inversiones en centrales termoeléctricas, vías hidráulicas, hospitales y escuelas.

“Los frutos de esta actividad empresarial han sido destinados también a inversiones en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) de Holguín, al diseño y consolidación de grandes obras hidráulicas, entre ellas los trasvases Este-Oeste y Norte-Sur para el beneficio de millones de cubanas y cubanos”, detalló.

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Refiere, asimismo que todas esas actividades “han sido informadas sistemáticamente a la dirección del Partido (PCC, único legal), el Estado y el Gobierno y, en todos los casos, objeto del máximo control y fiscalización de las autoridades y mecanismos competentes”.

Esta declaración contrasta con la respuesta que dio en entrevista a EFE en 2024 la entonces contralora general, Gladys Bejerano, quien aseguró que Gaesa en su conjunto no era auditada por este órgano de fiscalización.

El Gobierno cubano aseguró asimismo que “aunque su obra no haya sido contada lo suficiente, habla por sí sola y lo hace por encima de la calumnia de Estado urdida desde Washington” e insistió en que las sanciones de EE.UU. buscan "aislar al país de manera diplomática, comercial, financiera y energética, imposibilitar la sostenibilidad de la nación, condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar”.

Gaesa cuenta con un amplio portafolio de intereses que va desde los hoteles a las telecomunicaciones, pasando por la distribución minorista en dólares, la venta de combustible, los puertos, el sector inmobiliario, la logística y el transporte de pasajeros, entre otros.