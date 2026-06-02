El conflicto en O. Medio ha perturbado fuertemente las cadenas de suministro humanitario

"El aumento de los costes de transporte significa menos dinero para los suministros vitales que necesitan los niños y niñas", dijo el jefe global de transporte y logística de Unicef, Jean-Cedric Meeus.

La guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán cumplirá en breve cien días y la presión que está causando en las cadenas de suministros amenazan con convertir la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz "en una crisis humanitaria" adicional a todas las que tienen lugar en distintas partes del mundo.

Los desvíos marítimos alrededor del cabo de Buena Esperanza añaden entre dos y cuatro semanas a los tiempos de envío, mientras que la capacidad del transporte aéreo de mercancías se ha reducido en las rutas de Oriente Medio.

La congestión se extiende a distintos puertos de África, una de las zonas mas necesitadas de ayuda humanitaria, explicó Meeus.

Como casos concretos, expuso que los costes del transporte aéreo de vacunas desde India (país productor) a Etiopía, Nigeria y la República Democrática del Congo (RDC) han aumentado entre un 50 % y un 70 %, mientras que el transporte por carretera de alimentos terapéuticos listos para usar desde el lugar de su fabricación (en Kenia) hacia Somalia, Sudán del Sur y la RDC ha subido un 30 %.

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De igual modo, el transporte marítimo de materiales educativos desde China hacia Yemen o Mozambique se ha disparado entre un 100 % y un 150 %, y enviar jeringuillas para la campaña de vacunación contra la polio en Nigeria ha implicado un coste adicional de 172.000 euros, para cubrir en particular el aumento del 56 % en la tarifa de transporte.

"En Afganistán, los sucesivos cierres de rutas nos están obligando a trasladar suministros de nutrición a través de Georgia y del mar Caspio, lo que añade dos meses a los plazos de entrega", agregó Meeus, entre otros varios ejemplos.

Como consecuencia de todo esto, Unicef está cerca de agotar las donaciones anuales que recibe para transporte de sus asociados logísticos, algo que Meeus dijo que no tiene precedentes.

"En conjunto, estimamos que estas interrupciones podrían retrasar la llegada de suministros críticos entre cuatro y seis meses", estimó, tras recordar que para un niño o una niña en una zona de crisis, los retrasos en la llegada de vacunas o ayuda nutricional "pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte".