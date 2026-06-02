El Jefe del Estado Mayor de Rumanía, bajo sospecha de corrupción

El más alto oficial de las Fuerzas Armadas está acusado de haber ayudado a hijos de amigos suyos en su trayectoria universitaria para que luego pudieran obtener cargos en el Ejército rumano, según un comunicado de la DNA.

Los fiscales sostienen que los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando el general supuestamente facilitó la emisión y firma de una solicitud formal dirigida al Ministerio de Educación.

Según los investigadores, el documento tenía como objetivo ampliar el número de plazas subvencionadas por el Estado en la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Nacional de Bucarest.

Como resultado de esta iniciativa, se aprobaron 20 plazas adicionales, que, según la Fiscalía, crearon "una ventaja indebida" para ciertos candidatos.

El propósito de la medida era que, al finalizar sus estudios universitarios, tres de ellos fueran nombrados oficiales del Ministerio de Defensa Nacional.

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Según la prensa rumana, entre los beneficiarios se encuentran dos hijas de otros generales del Ejército rumano.

El Ministerio de Defensa confirmó que la DNA está investigando el caso y que el Estado Mayor está cooperando plenamente con las autoridades.

Rumanía intenta aumentar gradualmente su presupuesto de Defensa debido a su proximidad a la guerra en la vecina Ucrania y a la amenaza que representa Rusia.

El presupuesto del Ministerio de Defensa de Rumanía asciende al 2,45 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2026, un 16,6 % más que en 2025.