El petróleo de Texas abre a la baja (-0,98 %) pendiente de las negociaciones EE.UU.-Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 0,90 dólares respecto al cierre del lunes.

El mercado del petróleo sigue muy pendiente de los avances entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra, y, especialmente, para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo y gas a los mercados mundiales.

El WTI se disparó el lunes más de un 7 % después de que medios iraníes informaran de que Teherán había paralizado las negociaciones con Washington por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, que recrudeció el pasado fin de semana.

En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado a las tropas de su país atacar objetivos en el distrito de Dahye, en los alrededores de Beirut, e insiste en seguir adelante con la ofensiva para acabar con la milicia chií Hizbulá.

Según Axios, el presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Netanyahu, uno de sus principales aliados, y le acusó de estar "jodidamente loco" por la ocupación del Líbano.

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Poco después, Trump anunció en un mensaje en Truth Social que tanto Israel como el grupo chií Hizbulá se comprometieron a frenar sus ataques. Sin embargo, este martes se han seguido registrando enfrentamientos en el Líbano.

Mientras tanto, Irán, que ha condicionado el acuerdo con EE.UU. al cese de los ataques en el Líbano, no ha respondido a la último propuesta de paz estadounidenses, según la agencia Mehr que citó a una fuente informada de las negociaciones.