Georgia inaugura un tramo de ferrocarril que acercará "aún más a Europa y Asia"

"El ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars acerca aún más a Europa y Asia, reforzando la importancia estratégica de nuestra región en las cadenas comerciales y logísticas mundiales", declaró Kobajidze durante una ceremonia en la ciudad de Ajalkalaki, que fue transmitida en directo por la televisión georgiana.

Se trata del tramo georgiano de la estratégica ruta que tiene 180 kilómetros de largo y que permitirá el transporte anual de 5 millones de toneladas de cargamentos a lo largo del Corredor Medio.

Kobajidze añadió que "este ferrocarril ha estado operando en fase de prueba desde 2017, y durante ese periodo se transportaron 1,8 millones de toneladas de carga, incluyendo 90.000 contenedores".

"Una vez en pleno funcionamiento, la ruta permitirá el transporte de cinco millones de toneladas de carga al año", aseguró.

Según el mandatario georgiano, se trata de un importante ejemplo de cooperación estratégica entre Georgia, Azerbaiyán y Turquía.

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Kobajidze, quien calificó el proyecto de "histórico", afirmó asimismo que "ante los desafíos y crisis globales, la diversificación de las rutas comerciales internacionales y el desarrollo de redes de transporte seguras son esenciales, lo que hace que el Corredor Medio entre Europa y Asia sea particularmente importante".

A la ceremonia asistieron la ministra de Economía de Georgia, Mariam Kvrivishvili; el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu; el ministro de Desarrollo Digital y Transporte de Azerbaiyán, Rashid Nabiyev; el ministro de Administración Territorial e Infraestructura de Armenia, David Judatián, y representantes de Kazajistán y Uzbekistán.