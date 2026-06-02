Hijo de inmigrantes mexicanos logra admisión en 49 universidades de EE.UU.

Parra Miguel explicó a EFE que el dinero para cubrir sus estudios en la Universidad del Estado de Arizona (ASU) provienen de varias becas privadas y públicas -tanto estatales como federales-, a las que aplicó, entre ellas una al éxito establecida por el expresidente Barack Obama (2009-2017), lo que le permitirá graduarse sin tener deudas financieras.

Precisó que ese dinero solo lo puede utilizar para sus estudios superiores.

"Todo mi esfuerzo es un reconocimiento al trabajo hecho por mis padres quienes llegaron a los Estados Unidos sin nada y con su trabajo nos han apoyado a mi y a mi hermana", dijo a EFE Parra Miguel, quien se graduó este año de la escuela secundaria Phoenix Code Academy.

Originario de Arizona, el joven dijo que espera que sus éxitos sirvan para enviar el mensaje de que los migrantes vienen a contribuir de forma positiva a este país.

Relató que durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), todos los comentarios racistas en contra de los migrantes lo hicieron dudar de su propia identidad.

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"Durante la época de la pandemia de la Covid-19 decidí viajar y conocer el pueblo de mis padres en el sur de México, conocer mis orígenes y mi cultura", recordó el joven.

Durante este viaje, asegura, se dio cuenta del sacrificio tan grande que hicieron sus padres, el trabajo que pasaron para darle a su familia una vida mejor en Estados Unidos.

Según datos citados por la organización UnidosUS, alrededor del 70 % de los estudiantes latinos que ingresan a la universidad en Estados Unidos son los primeros de sus familias en cursar estudios superiores.

Parra Miguel aseguró que lo que más aprecia de sus raíces mexicanas es la amabilidad de la gente, el ambiente alegre en las calles y ver a los niños jugar libremente. También confesó que su comida favorita son las tlayudas, uno de los platillos del estado de Oaxaca con una gran tortilla de maíz cubierta con frijoles, queso, lechuga y diferentes tipos de carne.

Como homenaje a sus padres, Parra Miguel lució con orgullo la bandera de México sobre su toga y birrete durante la graduación, además de un bordado elaborado a mano por su madre.

Pese a todas las ofertas universitarias, continuará su formación en la ASU, donde estudiará Negocios Internacionales con un enfoque cultural.

Su objetivo es fortalecer los lazos entre ambos lados de la frontera y promover que jóvenes como él, nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes, se sientan orgullosos de sus raíces y su identidad bicultural.

"Yo como un hijo de inmigrantes quiero mandar el mensaje de que a pesar de lo que otros digan, nosotros pertenecemos aquí, los Estados Unidos es nuestra patria", enfatizó.

La actual temporada de graduaciones en Arizona coincide con operativos migratorios, y activistas advierten que el miedo ha llevado a algunas familias a no asistir a las ceremonias de sus hijos ante la posible presencia de la "migra" en los alrededores de las escuelas.

El estudiante lamentó que el camino siga siendo difícil para muchos latinos. Contó que ha sentido este "odio" racial en Estados Unidos, donde los hispanos representan aproximadamente el 27 % de la población menor de 18 años, según el reciente censo.

"Desde que salió mi historia en los medios de comunicación, los comentarios han sido muy divididos, algunos aplauden mis logros y me felicitan, mientras que otros me han agredido", dijo.

Durante la segunda Administración de Trump, los programas de "acción afirmativa" destinados a promover el acceso de grupos históricamente subrepresentados a las universidades han sido prácticamente eliminados.

"Estoy feliz por mis logros, pero también por los estudiantes que vienen detrás de mí, quiero que todos traten de hacer un mejor mundo, quiero agradecer también a mis maestros y consejeros por todo su apoyo", finalizó.