Iberostar deja de operar 12 hoteles en Cuba, donde sigue con 6 establecimientos abiertos

La medida busca "el objetivo de adaptarnos al entorno regulatorio global y de garantizar los estándares que caracterizan a nuestra marca", añadieron las fuentes.

Uno de los hoteles afectados, el Iberostar Selection La Habana, fue el vigésimo hotel en incorporarse al catálogo de Iberostar en Cuba, el año pasado.

Se trata del hotel más alto de Cuba con 42 plantas y una inversión estatal de 200 millones de dólares, abrió en marzo y es propiedad, como todos los hoteles del país, del conglomerado empresarial Gaesa -en manos de las Fuerzas Armadas-.

Los seis hoteles que Iberostar mantiene operativos en Cuba son, de acuerdo con su página web: Grand Trinidad, Marqués de la Torre (La Habana), Origin Daiquiri (Cayo Guillermo), Origin Taínos (Varadero), Selection Parque Central (La Habana) y Selection Varadero.

La decisión de Iberostar se suma al salida de la canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena hotelera extranjera en Cuba por número de instalaciones gestionadas que, según difundieron medios oficiales, va a cesar totalmente sus operaciones en la isla.

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El próximo viernes se cumple el plazo fijado por Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, si no quieren enfrentarse a represalias de la Administración de Washington.

Varias empresas de distintos sectores han anunciado su salida de Cuba o el replanteamiento completo de su estrategia país a raíz de la Orden Ejecutiva 14404 estadounidense, que disponía sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales y financieros con la isla.

La más significativa es la minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba.

Las dos principales hoteleras en el país son las españolas Meliá, con la gestión de 34 establecimientos, que no se ha pronunciado oficialmente por el momento, e Iberostar.

Meliá Hotels International, cuando presentó el 7 de mayo sus resultados del primer trimestre del año, afectados por la situación del negocio en Cuba, afirmó que "los efectos de la situación geopolítica en la región hacen difícil un análisis y una comparativa homogéneos, manteniéndose una operación limitada por la caída de la demanda internacional y el consiguiente cierre de algunos establecimientos en el marco de las medidas de compactación coordinadas en el país".

"Mientras se mantiene la incertidumbre, la evolución del negocio turístico en la región dependerá del desarrollo de los acontecimientos y la eventual recuperación de los suministros y la normalidad", añadió Meliá en un comunicado.