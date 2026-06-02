Irán prepara el funeral de Alí Jameneí para las próximas semanas

El vicealcalde de Asuntos Sociales y Culturales de Teherán, Mohamad Amin Tavakolizadeh, anunció este martes que se están llevado a cabo los preparativos para los funerales del hombre que gobernó Irán durante 36 años en la capital y las ciudades religiosas de Qom y Mashad, donde será enterrado, informaron medios iraníes.

"Estamos preparando la logística para una asistencia de más de 15 a 20 millones de personas en la capital", dijo el político, que añadió que en Teherán la ceremonia fúnebre durará 24 horas.

Tras los funerales, Jameneí será enterrado en el mausoleo del imán Reza, octavo del chiísmo, en la ciudad oriental de Mashad, siguiendo las instrucciones de su testamento.

Tavakolizadeh no informó de la fecha exacta de las exequias, pero indicó que podría ser antes del final de este mes iraní de Khordad, que acaba el 21 de junio.

Alí Jameneí fue asesinado junto con otros altos cargos iraníes en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

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Su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo y aún nadie le ha visto ni escuchado.

Irán y Estados Unidos establecieron un alto el fuego el 8 de abril que se mantiene hasta hoy a pesar de numerosas escaramuzas en el golfo Pérsico y las tensiones regionales por la ofensiva israelí en el Líbano.

Desde hace semanas, Washington y Teherán intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.