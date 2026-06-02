La primavera en Francia, la más calurosa desde que se registran datos en 1900

Este dato sucede solo unos días después de que Francia haya pasado su ola de calor más precoz, entre el 21 y el 30 de mayo, por culpa de un fenómeno llamado campana de calor, por el que una alta presión atmosférica atrapa el aire caliente.

Con una temperatura media de 13,8 °C, "esta primavera es la más calurosa nunca registrada (anomalía de +1,7 °C), delante de las primaveras de 2011 (+1,5 °C) y 2020 (+1,3 °C)", detalló 'Méteo France'.

En su balance de marzo a mayo, el organismo situó ese último mes como "el segundo más caluroso (+2,0 °C) detrás de mayo de 2022".

"Esta primavera de 2026 también se sitúa entre las 10 primaveras menos lluviosas, con un déficit de precipitaciones del 30 %. En el conjunto de la estación, se contabilizaron 5 días menos de lluvia de lo normal en la mayor parte del país, llegando a ser de 10 a 15 días menos desde el centro-oeste hasta el noreste", advirtió 'Méteo France'.