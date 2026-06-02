Los apagones simultáneos en Cuba afectarán este martes hasta al 64 % de la isla

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero último por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", según ha calificado el propio Gobierno cubano, con apagones de 24 horas consecutivas en La Habana y dos días seguidos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.160 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.990 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.020 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

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De esta forma, en esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

La situación energética ha agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años y, para este 2026, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a una contracción más profunda, con una baja del 6,5 % de su Producto Interno Bruto, al cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025.