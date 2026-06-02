Magyar llama al presidente húngaro "marioneta de Orbán" y defiende los planes para cesarlo

"El presidente es una marioneta de Viktor Orbán. Desde su cargo, debía representar la unidad de la nación húngara y no protegió a nadie", dijo Magyar en Berlín durante una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, al ser preguntado por una entrevista de Sulyok con la revista germana Cicero en la que decía que el Ejecutivo húngaro quería lesionar sus derechos.

"Vio cómo Órban utilizó los servicios secretos para tratar de acabar con la oposición y no dijo nada. Vio cómo a mí me tenían vedada la presencia en la televisión pública y no dijo nada. Y ahora sale a quejarse al extranjero", añadió sobre la entrevista de Sulyok.

Magyar recordó que su partido había recibido un gran mandato en las elecciones, con una mayoría de dos tercios, para acabar con el sistema Orbán, del que, según el primer ministro húngaro, Sulyok forma parte.

Para destituir a Sulyok se requiere una reforma constitucional ya que la normativa actual no lo permite.

"Tenemos un mandato claro para sacar de circulación a Sulyok y a otras muchas marionetas", subrayó el jefe del Gobierno húngaro.

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Magyar, en su alegato contra Sulyok, también acusó al presidente de haber sido cómplice con su silencio de casos de pedofilia en orfanatos.

"No dijo nada cuando millones de niños sufrieron abusos en orfanatos y los pedófilos fueron perdonados o hasta premiados por el Gobierno", declaró.