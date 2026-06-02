Oficina D.Humanos ONU expresa "serias" dudas sobre causas de la muerte de Brooklyn Rivera

"Tenemos muy serias preocupaciones sobre las causas de su muerte, precisamente porque nadie conocía su paradero hasta cuatro días antes de la fecha de su supuesta muerte", indicó en rueda de prensa la portavoz de esa oficina de Naciones Unidas, Marta Hurtado.

"Las condiciones específicas de su detención a lo largo de los años, incluido si tuvo acceso a atención médica adecuada, y la secuencia exacta de los hechos que llevaron a su muerte siguen sin estar claras", agregó.

Hurtado señaló que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha pedido a las autoridades nicaragüenses que lleven a cabo una investigación imparcial sobre la muerte de Rivera, como también ha hecho el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.

La portavoz recordó que las autoridades nicaragüenses prohibieron regresar al país a Rivera -líder miskito, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente del disuelto partido Yatama- después de que participara en un foro de la ONU sobre cuestiones indígenas, en mayo de 2023.

Tras volver clandestinamente a Nicaragua, fue detenido arbitrariamente en septiembre de aquel año.

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Durante dos años y medio, "a pesar de las muchas solicitudes, las autoridades se negaron a desvelar su destino y paradero hasta su muerte, lo que equivale a una desaparición forzada", indicó Hurtado.

La portavoz recordó que la oficina que dirige Türk ha registrado otros tres casos de muerte bajo custodia en Nicaragua desde agosto de 2023, aparentemente relacionados con malas condiciones de detención y atención médica insuficiente.

Por otro lado, al menos 47 personas están actualmente detenidas arbitrariamente en Nicaragua, entre ellas 11 sometidas a desaparición forzada.

El alto comisionado Türk también instó a que el Gobierno de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, restablezca el acceso al país de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en especial a sus centros de detención.