Tres detenidos, 147 kg de marihuana y armas incautadas en principal aeropuerto de Paraguay

La Senad indicó -en un comunicado- que como resultado de la operación 'Air Box', que tuvo lugar entre la noche del lunes y la madrugada de hoy, fue decomisado un alijo de marihuana 'prémium' (con alta concentración de THC o tetrahidrocannabinol) oculto en obras de arte enviadas desde California (EE.UU.) que tenían como presunto destino una institución en Asunción.

El estupefaciente, agregó la Senad, "iba a ser trasladado a la frontera norte del país para su comercialización en territorio brasileño".

Tras el hallazgo del alucinógeno, agentes antidrogas y de la Fiscalía detuvieron a tres paraguayos durante dos registros en un depósito en Asunción y un hotel en la vecina localidad de Luque, donde se ubica el aeropuerto.

En la bodega en Asunción se descubrió un laboratorio para el cultivo bajo techo de marihuana. El lugar estaba dotado con carpas, sistemas de iluminación artificial, equipos de control y medición de temperatura, entre otros.

Los tres detenidos, uno en la capital paraguaya y dos en Luque, "no mantenían vínculo alguno" con el instituto de artes mencionado como destinatario, señaló la Senad.

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La secretaría indicó que con ese procedimiento -en el que participaron igualmente la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac)- se logró desarticular "una estructura internacional dedicada al tráfico de marihuana 'prémium'".

También en el aeropuerto Silvio Pettirossi fueron decomisadas en la víspera 84 piezas y accesorios que permitieron armar tres fusiles automáticos "de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado", dijo este martes a periodistas el director de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), el general Melanio Servín.

El jefe militar explicó que las armas, que llegaron al país a través de un servicio aéreo de encomiendas, procedían de Europa y pasaron por cuatro ciudades de EE.UU. antes de ser embarcadas con destino a Paraguay.

Las armas, agregó Servín, son usadas por el crimen organizado, al tener una capacidad de quinientos a seiscientos tiros por minuto, y un alcance de hasta ochocientos metros.

El Ministerio de Defensa detalló -en un comunicado- que en la operación también actuaron funcionarios de la Dnit, la Dinac, el Ministerio Público, la Digemabel y la Policía Nacional.

El sábado, las autoridades paraguayas incautaron otros 261,6 kilos de "marihuana prémium" en un avión privado que aterrizó en el Silvio Pettirossi con cuatro estadounidenses a bordo, tres de los cuales fueron capturados y enviados este lunes a prisión preventiva.

Otro de los estadounidenses -el copiloto- fue liberado, mientras que el piloto, un ciudadano de Estonia, abandonó Paraguay en un vuelo comercial dos horas después de haber aterrizado el mismo sábado.