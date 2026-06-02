Tres embarcaciones precarias junto al altar de la misa del papa en la isla de Tenerife

"La idea es que estén tres cayucos de los que han llegado a Canarias para que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad migratoria", dijo el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en una rueda de prensa en la que el equipo organizador de la visita del papa en Canarias detalló los actos.

Cuando se eligió que la eucaristía se celebrase en la dársena, se buscaba precisamente que el mar estuviera de fondo y la ciudad de frente para visibilizar "el océano Atlántico, tan maravilloso para nosotros, tan presente, pero también una ruta mortal para muchas personas", explicó Pérez. La organización trabaja para que puedan estar fondeados en torno al altar.

El archipiélago atlántico de Canarias será el último destino del viaje del papa a España, del 6 al 12 de junio. Después de pasar tres días en Madrid y dos en Barcelona, concluirá la visita con dos días en estas islas.

La realidad migratoria es el eje central de la parada de León XIV en el archipiélago canario, donde además de visitar el centro de acogida de Las Raíces, acudirá también al muelle de Arguineguín (Gran Canaria), convertido durante meses en 2020 en símbolo del colapso de la Ruta Atlántica, una de las rutas de la migración más peligrosas en todo el mundo.

Las islas Canarias han sido durante años el principal destino de las embarcaciones precarias que llegaban a las costas españolas con inmigrantes procedentes de África.

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En 2025, arribaron 17.788 personas, de las 32.925 que llegaron a España por vía marítima, pero las cifras están bajando. De enero a mayo de este año llegaron a Canarias 3.184 migrantes, un 71 % menos que en el mismo periodos del año anterior.