Uganda confirma seis nuevos casos de ébola y eleva los contagios a quince

"Actualización sobre el ébola en Uganda. Se confirmaron seis nuevos casos entre contactos de casos confirmados", indicó el Ministerio de Salud en la red social X, sin aportar detalles.

De todos los casos, uno corresponde a un fallecido (un hombre congoleño muerto en la capital, Kampala, y considerado un caso importado), doce pacientes ingresados en el hospital y dos enfermos dados de alta, señalaron las autoridades sanitarias ugandesas.

Además, los equipos sanitarios están siguiendo el rastro a 668 contactos, precisó el departamento.

El Gobierno de Uganda anunció el pasado 27 de mayo el cierre temporal de su frontera con la RDC por el brote de ébola, que se ha propagado a territorio ugandés.

Esta epidemia es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa de Bundibugyo del ébola, que caracteriza al brote y cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El virus probablemente comenzó a circular en la provincia congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, unos dos meses antes de declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

La agencia de salud pública de la Unión Africana cifró el pasado jueves en 246 las "muertes sospechosas" y en 1.077 los "casos sospechosos" registrados en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola que vive el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.