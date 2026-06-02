Un zoológico neerlandés sacrifica varios suricatos sanos tras peleas internas en el grupo

El zoológico Diergaarde Blijdorp, situado en la ciudad portuaria de Róterdam, explicó que las tensiones entre los machos habían aumentado hasta el punto de generar enfrentamientos constantes dentro de la colonia, y la decisión de sacrificar a los más problemáticos, aún estando sanos, se tomó después de intentar sin éxito trasladar a los animales a otros parques zoológicos de Europa.

“Llega un momento en el que se expulsan unos a otros del grupo mediante peleas, y ahí se les separa y se les intenta ubicar en otro lugar”, señaló el portavoz del centro, Erwin de Zwart, al diario neerlandés AD.

Los suricatos formaban parte de un programa europeo de reproducción y conservación destinado a mantener poblaciones genéticamente sanas en cautividad, pero la acumulación de machos adultos provocó una situación que, según el zoológico, no pudo resolverse mediante la reubicación de los ejemplares.

“Lamentablemente, esta fue la consecuencia. No es agradable para nadie, pero ocurre muy de vez en cuando”, agregó.

La dirección del zoo aseguró que la eutanasia fue el "último recurso" disponible después de que el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP, por sus siglas en inglés), encargado de coordinar la gestión de estas poblaciones entre zoológicos, no encontrara plazas para los animales en otros centros.

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Aunque el zoológico no especificó cuántos suricatos fueron sacrificados, indicó que se trató de menos de una decena de ejemplares, y calificó el caso de “excepcional”.

Las políticas de gestión poblacional aplicadas en los zoológicos europeos, conocidas como “criar y sacrificar”, permiten controlar el número de animales cuando nacen más ejemplares de los que pueden ser mantenidos o trasladados a otras instituciones.

Los defensores de estos programas sostienen que estas prácticas son necesarias para preservar poblaciones saludables y evitar problemas derivados de la endogamia.

En cambio, los críticos cuestionan la eliminación de animales sanos por razones de gestión y exigen alternativas como el control reproductivo o la ampliación de los programas de acogida.

En diciembre de 2024, una mayoría del Parlamento neerlandés pidió al Gobierno nacional que elaborara un plan para poner fin al sacrificio de animales sanos en los zoológicos neerlandeses, una práctica que sigue siendo legal pero que genera cada vez más críticas en el debate público.

Originarias de las regiones áridas del sur de África, los suricatos viven en grupos sociales jerarquizados en los que normalmente una pareja dominante monopoliza la reproducción.

En libertad, los ejemplares expulsados suelen abandonar el grupo y formar nuevas colonias en lugares alejados, una posibilidad mucho más limitada en los zoológicos.