Emprendedores mexicanos ya invierten y ganan más por el Mundial 2026

Tania Morales, fundadora de Artesanía Raíces Mexicanas, relató a medios que su negocio, dedicado a artesanías tradicionales, elevó sus entregas hasta un 400 % ante el interés de visitantes y tiendas por productos vinculados a la identidad mexicana.

“Nos estamos preparando para recibir a todo este turismo”, dijo Morales, quien explicó que ha destinado financiamientos de programas relacionados a potenciar a pequeñas empresas a maquinaria, herramientas para elevar su volumen de producción y equipo de video y audio para mejorar su promoción en redes sociales ante la magnitud del torneo que arranca el 11 de junio.

La emprendedora afirmó que el Mundial la obligó a salir de su “zona de confort”, revisar sus finanzas, identificar los productos más vendidos e innovar con piezas inspiradas en la justa, además de preparar artículos exclusivos para boutiques y otros puntos de venta.

También Oscar Hernández, fundador de Tortas Estadio, negocio ubicado frente al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), afirmó que la remodelación del inmueble le triplicó su trabajo y lo llevó a apoyarse más en terminales de pago, menús en español e inglés y códigos QR para turistas.

“De verdad, nuestro trabajo no se duplicó, se nos triplicó”, expresó Hernández, quien dijo que suspendió temporalmente parte de su servicio a domicilio porque no se da abasto con la demanda actual.

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Visa sostuvo que estos casos muestran el peso de las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que Carlos Corominas, líder de Impacto Social y Sustentabilidad de la firma para América Latina y el Caribe, definió como “la columna vertebral” de las economías.

“Si a las mipymes les va bien, por añadidura a las comunidades, al país y a la economía les va bien también”, señaló Corominas, quien destacó que el reto no es solo acceder a financiamiento, sino tener educación financiera y de negocios.

Arturo Luna, vicepresidente de Asuntos de Gobierno para Visa México, afirmó que el Mundial funcionará como un catalizador de pagos digitales y que, aunque tras otros grandes eventos la adopción baja, aunque “nunca regresa al nivel original”.

La empresa citó estimaciones gubernamentales de más de 5 millones de visitantes internacionales adicionales para México, que ya recibe unos 45 millones de turistas al año.

Un ejemplo de esta transformación más allá del mundial es que la firma registró que los pagos sin contacto pasaron de cerca del 4 % al 30 % en dos años y que el 52 % de las mipymes acepta tarjetas, frente al 15 % de hace seis años, con una meta oficial de 62 % hacia 2030.

La compañía también trabaja con la Secretaría de Turismo para entregar terminales a poco menos de 8.500 guías turísticos, impulsa el programa Crece tu Mipyme con pagos digitales con la Secretaría de Economía y mantiene inversiones en transporte público en Ciudad de México y Guadalajara.

Luna aseguró que esa infraestructura, incluidos pagos abiertos en metro, metrobús y transporte, no se retirará después del torneo, por lo que quedará como legado para comercios, usuarios y visitantes.