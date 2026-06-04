Investigan si explosión de mina en Colombia dejó a seis trabajadores atrapados bajo tierra

"Se presenta un fuerte accidente minero en la Vereda Las Peñas, en la mina de nombre la Carbonera San Antonio en el municipio de Sutatausa, al parecer son 6 mineros atrapados", confirmaron los bomberos de Cundinamarca.

De acuerdo a los primeros reportes, en el lugar se presentó una explosión al interior del socavón por la presunta acumulación de gas metano, una versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Organismos de socorro y entidades de atención de emergencias se dirigen al lugar para evaluar la situación y llevar a cabo las labores de búsqueda, rescate y verificación de las condiciones al interior de la explotación minera.

El departamento de Cundinamarca es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de varios municipios.

Esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.