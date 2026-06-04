La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,33 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,48 %, a 135.320.613,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+6,63 %) y Grupo Supervielle (+6.34 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Aluar (-4,02 %) y Transportadora Gas del Norte (-1,63 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 486 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.455 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.436,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' avanzó 5 pesos, a 1.435 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió a 1.515,23 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.456,92 pesos por unidad.