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04 de junio de 2026 a la - 19:20

Las proyecciones de inflación en Argentina se mantienen en el 30,5 % para 2026

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Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consultan el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado mantuvieron en el 30,5 % su pronóstico de inflación para este año en el país suramericano.

Por EFE

La nueva proyección sobre la evolución de los precios minoristas no tuvo ajustes con respecto al sondeo anterior, hecho a finales de abril.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en abril pasado en el 32,4 % interanual y crecieron un 2,6 % con respecto a marzo último, según los últimos datos oficiales disponibles.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a mayo de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el quinto mes del año un 2,3 %, en comparación con abril último.

El dato oficial de la inflación de mayo será dado a conocer el próximo 11 de junio.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 27 y el 29 de mayo, los economistas privados proyectan para este mes de junio una tasa de inflación del 2,1 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluyó una proyección de inflación para este año del 10,1 %, que quedó superada con el dato del primer cuatrimestre, en el que los precios al consumidor acumularon un alza del 12,3 %.