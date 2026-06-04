Reserva de bitcóin de El Salvador sube a 7.672 monedas cinco años después de su aprobación

De acuerdo con los registros, el Gobierno pasó de poseer 7.517 bitcoines en diciembre de 2025 a 7.669 monedas a mayo de 2026, con lo que adquirió 152 bitcoines más en este año como parte de la estrategia un bitcóin por día.

La reserva aumentó a 7.672 con la comprar de tres bitcóin más entre el lunes y el miércoles.

Impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la Ley Bitcóin fue aprobada el 8 de junio de 2021 por la Asamblea Legislativa y sus dieciséis artículos entraron en vigencia noventa días después de su publicación en el Diario Oficial.

Con su promulgación, El Salvador se convirtió el 7 septiembre de ese año en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se constituyó como la principal apuesta económica del presidente Bukele.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), ente financiero con el que el Gobierno llegó en 2024 a un acuerdo económico -que aún no se ha materializado- limitó el uso y la compra de la moneda digital, y el Congreso salvadoreño eliminó en enero de 2025 la obligación de aceptar el bitcóin y suprimió el papel estatal en su uso.

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Por el momento, se desconoce si la reserva de este activo digital será utilizada por el Ejecutivo de Bukele para financiar un proyecto específico a corto o a mediano plazo.

Pese a la alta popularidad que tiene el presidente Bukele, el proyecto del uso cotidiano de bitcóin fue rechazado por la mayoría de la población.

Diversos estudios de encuestadoras en El Salvador han señalado que el 92 % de la población no utilizó el bitcóin en 2024, año en el que registró su menor uso desde 2021.