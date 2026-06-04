Zelenski plantea cese el fuego y negociaciones directas en carta abierta a Putin

"Usted puede terminar su guerra", dice Zelenski en la misiva, donde dice que en las negociaciones deben participar la UE y EE.UU.

Zelenski plantea un encuentro con Putin que no debe realizarse ni en Moscú ni en Kiev sino en un lugar central como Suiza o un país árabe.

El primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y por los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta Zelenski dice a Putin que si no termina la guerra el tendrá que luchar por su propia existencia ya que la historia muestra que cuando Rusia se cansa viene un cambio.

"Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca", dijo.

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"Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia sino por su propia existencia", agregó.

Zelenski empieza la carta diciendo que cuando Putin llegó al poder hace 26 años muchos ucranianos lo vieron como algo positivo pero que eso es algo del pasado.

"Hoy la mayoría de los ucranianos ve positivamente que nuestros drones de largo alcance le hagan una visita a su foro económico en San Petesburgo", dice.

Zelenski dice que la mitad del tiempo que Putin lleva en el poder la ha dedicado a hacer la guerra contra Ucrania que fue su propia decisión y que no tiene razón alguna.

"Diga lo que diga usted sobre la geopolítica de la OTAN o sobre la lengua rusa esta guerra es su decisión personal, una guerra sin razón verdadera", asegura.