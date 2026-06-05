Agricultores y ganaderos necesitan mayor protección ante los efectos del cambio climático

Además, el capital asegurado se cerró con 19.332 millones de euros, un 6,38 % más que en el ejercicio anterior, mientras que las indemnizaciones por siniestralidad alcanzaron los 804 millones de euros, un 15 % más que en 2024 y la segunda cifra nominalmente más alta, solo superada por la sequía de 2023.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este 5 de junio, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha recordado la necesidad de reforzar la protección a agricultores y ganaderos ante los efectos del cambio climático, dado que las olas de calor, las sequías o las lluvias torrenciales y granizo son cada vez más frecuentes.

Así pues, con este contexto, el 75 % de las pymes españolas considera prioritario aplicar factores ambientales, sociales y de gobernanza, pero para más del 80 % es difícil ponerlas en marcha por sus altos costes, según el Informe sobre Sostenibilidad del Informe sobre Sostenibilidad del Observatorio de FINRESP y CEPYME.

Otro estudio del Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España ha mostrado la diferencia de aplicación dependiendo del tamaño de la compañía: un 81,1 % de las grandes empresas tienen una política de sostenibilidad ambiental, frente al 18,7 % de las microempresas -hasta 10 trabajadores- y el 34,1 % de las pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores).

En el mundo, las regiones más afectadas son África y América Latina, según el Índice de Vulnerabilidad al Financiamiento Climático (CliF, por sus siglas en inglés).

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Precisamente, en cinco países de Latam, la FMBBVA trabaja para apoyar con créditos, finanzas sostenibles y seguros a miles de microempresarios para que adopten medidas e infraestructuras más sostenibles.

“En el último año, hemos logrado que más de 100.000 emprendedores tengan cobertura frente a eventos climáticos y casi 9.000 agricultores hayan accedido a créditos para ser más resilientes, por ejemplo, con sistemas de riego por goteo”, ha señalado, en un comunicado, la responsable de Sostenibilidad de la FMBBVA, Susana González.

La fundación apoya a más de tres millones de emprendedores vulnerables y ha desarrollado una línea de créditos verdes para optimizar el acceso al agua y la conexión a los sistemas de saneamiento públicos, junto con formación para microempresarios sobre cómo les afecta el cambio climático en sus negocios y qué prácticas pueden implementar para una producción más sostenible.

En estas asesorías se analizan, de forma personalizada, los casos de cada país a través de mapas climáticos, con los que se pueden diseñar un plan de prevención ante fenómenos adversos para sus negocios, hogares-empresa, cultivos y animales.

Un ejemplo que ha indicado la FMBBVA de cómo los pequeños negocios pueden ser sostenibles es el de la emprendedora colombiana Kasia Morales, que confecciona mochilas artesanales con tela hecha de corteza de árbol y tintes naturales, que extrae de las plantas que cultiva.

Kasia ha registrado su empresa en la Cámara de Comercio de su país y ha obtenido el sello de sostenibilidad gubernamental ‘Negocio Verde’, que reconoce que su proceso productivo respeta los ciclos de la selva del Amazonas y promueve una economía en armonía con la naturaleza. En su progreso ha contado con el apoyo de Bancamía, la entidad de FMBBVA en Colombia

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio para impulsar la conciencia sobre la sostenibilidad y el cambio climático, fomentando la acción colectiva para proteger el planeta.