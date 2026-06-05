Albares: "Apoyamos a Ucrania para que gane la guerra y, sobre todo, la paz"

En una entrevista con Radio France Internationale (RFI) y France 24 emitida este viernes, el ministro aseguró que el conflicto "se ha prolongado mucho más de lo previsto" y afirmó que Rusia "está en vías de perder esta guerra", al recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "esperaba una operación de corta duración".

"Estamos en el quinto año de conflicto, podemos decir que Rusia está perdiendo esta guerra", según Albares, que subrayó que Europa "no puede aceptar una guerra de agresión ni una prima para el agresor".

Preguntado en la entrevista grabada la víspera sobre posibles negociaciones con Moscú, el ministro advirtió: "La verdadera cuestión es ¿hablar de qué exactamente? Rusia no ha mostrado voluntad de sentarse en una mesa de negociación y los intentos previos no han logrado avances".

Y añadió: "Si hay un cambio real que permita negociaciones de paz, por supuesto, ¿por qué no? Ni los ucranianos ni los europeos han querido esta guerra, es la guerra de un solo hombre".

En este contexto de guerra en Europa, Albares también defendió el refuerzo de la defensa europea dentro del marco de la OTAN, que calificó de "fundamental para la seguridad del continente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y abogó por una mayor integración de la industria de defensa en Europa con una "preferencia europea gradual" en la compra de armamento producido en la UE, sin excluir la cooperación con Estados Unidos, Reino Unido o Noruega.

Finalmente, el ministro español se mostró partidario de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica europea e incluso hacia una forma de ejército europeo que complemente, sin sustituir, a las fuerzas armadas nacionales.