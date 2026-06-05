Calma tensa en la capital de Somalia tras tiroteos entre fuerzas de Gobierno y oposición

Según reportan medios locales este viernes, los tiroteos y explosiones han cesado generalmente en Mogadiscio, a pesar de que las fuerzas de seguridad siguen desplegadas en varias zonas de la ciudad, después de que este jueves las partes enfrentadas iniciaran conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Los enfrentamientos estallaron la tarde del miércoles en el centro de la capital somalí, incluyendo zonas civiles, donde, en imágenes difundidas por los medios locales, podía oírse el sonido de disparos y artillería y se veían columnas de humo y hombres armados.

Tras los enfrentamientos, según reportó la prensa somalí, tuvo lugar un diálogo bajo la mediación de líderes tradicionales, en el que participó el expresidente y ahora opositor Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.

Por su lado, el ex primer ministro Hassan Ali Khaire, que acusó al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, de lanzar un ataque contra su residencia con el objetivo de asesinarlo, ofreció anoche una rueda de prensa y alegó que estas acciones "buscan suprimir la oposición al vencimiento de su mandato (del presidente)".

"Estas acciones no nos disuadirán. Los derechos constitucionales no pueden suspenderse mediante la intimidación y la participación política pacífica no puede ser silenciada por la fuerza", señaló en su cuenta de la red social X.

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El Gobierno somalí acusó el miércoles en un comunicado al ex primer ministro de estar detrás de un ataque perpetrado ese día por milicias afines "equipadas con armas pesadas" contra una instalación de la Policía.

"Lamentablemente, las armas pesadas que portaban también se utilizaron para disparar contra barrios residenciales habitados por civiles", señaló el Ejecutivo, mientras la Policía informó de que había lanzado una "operación de seguridad a gran escala" que ya considera concluida.

Los enfrentamientos se producen cuando el país afronta una grave crisis política.

Según la Constitución provisional de Somalia de 2012, el mandato presidencial de cuatro años expiraba el 15 de mayo de este año, pero las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento el pasado marzo extendieron el mandato presidencial a cinco años.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -país dividido en diferentes administraciones regionales con alta autonomía- y es vista por sus críticos como una usurpación ilegal del poder.